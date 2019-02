Rifiuti, il servizio è "insostenibile" per le casse del Comune

Servizio troppo costoso anche, se non soprattutto, per il bassissimo livello di riscossione della tassa registrato nel comune marinaro, ma, anche, un'attività svolta praticamente in assenza di verfiche puntuali. Sono queste alcune delle conclusioni a cui è arrivato il lavoro della commissione speciale d'indagine del Consiglio comunale di Porto Empedocle dedicata appunto alla verifica della sostenibilità economica del servizio. Un equilibrio che i consiglieri Sanfilippo, Puccio, Cortelli, Todaro, Scimè e Termini hanno riscontrato non esserci, anche se si tratta in realtà di un risultato al qualee sono arrivati gli uffici e la stessa amministrazione comunale.

Quindi alla fine la conclusione a cui si è arrivati è che il servizio di igiene ambientale “per la sua entità pecuniaria risulta non sostenibile per le

casse comunali”. Ma non solo. Secondo i consiglieri “il controllo sull’andamento operativo del progetto appare inesistente” e “molti servizi all’interno del progetto sono carenti o addirittura non effettuati”.

Per verificare l'eventuale esistenza di un margine per la risoluzione del contratto oppure per la semplice rimodulazione dello stesso il Comune ha annunciato la volontà di rivolgersi ad un legale esterno.