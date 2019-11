"Ricettazione aggravata", deve scontare 2 anni: arrestato 65enne

Deve scontare due anni di detenzione domiciliare per il reato di ricettazione aggravata. Reato commesso ad Asti, nel 2016. E’ in esecuzione di un provvedimento di pena alternativa del tribunale di Asti che i carabinieri della stazione di Porto Empedocle, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, hanno arrestato S. A., empedoclino, di 65 anni.

L’uomo, che non ha opposto alcuna resistenza: lasciandosi notificare il provvedimento del tribunale di Asti, dopo le formalità di rito dell’arresto è stato accompagnato nella sua abitazione dove, appunto, dovrà restare per i prossimi due anni per scontare la pena.