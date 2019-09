"Non sapete chi sono io, ve la farò pagare", pedate e minacce ai poliziotti: arrestato

Pare che non abbia voluto farsi identificare dai militari della Capitaneria. Era mercoledì sera quando, nell'area del porto, scoppiava un acceso diverbio. I poliziotti del commissariato "Frontiera", allertati da una segnalazione telefonica, sono accorsi, immediatamente, a rinforzo degli uomini della Guardia costiera. Il quarantaseienne, originario di Mazara del Vallo nel Trapanese, alla vista degli agenti di polizia, non si sarebbe - stando all'accusa - affatto calmato e avrebbe scagliato una pedata ad un agente. Bloccato e portato in commissariato, avrebbe minacciato i poliziotti dicendo: "Siete dei pezzi di merda, non sapete chi sono io, sono uno che si è fatto tanta galera e a voi tutti ve la farò pagare con la vita".

E' per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale che Fortunato Signorello, 46 anni, è stato arrestato dalla polizia di Stato.

Stamani, davanti al giudice monocratico del tribunale di Agrigento Micaela Raimondo, si è tenuta la direttissima. Il pm, titolare del fascicolo d'inchiesta, Chiara Bisso, ha chiesto la convalida dell'arresto e il divieto di dimora a Porto Empedocle. L'uomo, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Marino del foro di Trapani, a conclusione dell'udienza, è stato completamente scarcerato. L'abbreviato si terrà il 16 settembre.