Allarme spinelli e auto senza assicurazione, raffica di segnalazioni e sequestri

L’allarme era stato già lanciato in occasione, a metà dello scorso aprile, del sequestro di oltre tre chili di hashish. Il vice questore Cesare Castelli, dirigente del commissariato “Frontiera”, allora – in merito al consumo e allo spaccio di stupefacenti - aveva parlato di un “fenomeno dilagante. Fenomeno che vede sempre più giovani, e l’età si è abbassata notevolmente, consumare hashish e droghe più pesanti”. Il maxi controllo del territorio, realizzato nell’arco di una settimana fra Porto Empedocle e l’attigua Realmonte, gli ha dato ragione. Sono stati poco meno di una decina i giovani – anzi giovanissimi – trovati in possesso di spinelli. Per tutti è scattata la segnalazione, quali consumatori abituali di droghe, alla Prefettura di Agrigento. Ma durante il maxi controllo – voluto dal questore Maurizio Auriemma – a Porto Empedocle soprattutto è emersa un’altra emergenza, non nuova per la verità. Sono stati infatti ben 18 i mezzi sequestrati: la maggior parte era senza alcuna copertura assicurativa e qualcuno perfino senza revisione.

Complessivamente sono state schierate sul campo 50 pattuglie del commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, del reparto Prevenzione crimine, delle “Volanti” e della Stradale. Nei 42 posti di blocco sono state identificate ben 732 persone e controllati 405 veicoli. Grazie al sofisticato sistema di telecamere, i poliziotti sono riusciti a controllare – durante il pattugliamento delle strade – ben 1.104 mezzi, tutti regolarmente posteggiati. E proprio fra quelli sequestrati per mancanza di assicurazione, alcuni risultavano essere normalmente parcheggiati. Il sistema ha fatto però scattare l’allarme, evidenziando che quella macchina era senza assicurazione e dunque gli agenti hanno subito rintracciato e sanzionato il proprietario. Naturalmente, è scattato il sequestro. Ma sono stati effettuati – sempre nell’ottica della prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti – 28 controlli fra sale giochi e bar. Ma le verifiche amministrative, ieri, risultavano essere ancora in corso: i poliziotti hanno infatti acquisito tutte la documentazione – licenze ed autorizzazioni – necessaria che, adesso, dovrà essere valutata. Complessivamente sono state ben 56 le contravvenzioni elevate per il mancato rispetto del codice della strada e 12 i documenti che sono stati ritirati. Controllati anche 32 empedoclini che risultano essere sottoposti a misure di prevenzione o cautelari.