Raccolta rifiuti, quinto giorno di stop: la Digos avvia un'indagine

Si fa sempre più preoccupante la situazione igienico sanitaria a Porto Empedocle dove, oggi, per il quinto giorno consecutivo, gli operatori ecologici hanno incrociato le braccia in segno di protesta contro i ritardi nei pagamenti dei loro stipendi. L'ennesimo incontro tra l'amministrazione comunale e i rappresentanti dei lavoratori, si infatti concluso con un sostanziale nulla di fatto.

Troppo distanti le posizioni tra le parti. Da un lato ci sono gli operai che per tornare al lavoro immediatamente, hanno chiesto al sindaco che vengano pagate due fatture arretrate alle imprese della Realmarina in modo che le stesse ditte possano provvedere a saldare due stipendi e una rata della tredicesima mensilità. Dall'altro lato, il sindaco Ida Carmina, ribadendo quelle che sono le difficoltà di un comune al dissesto, si è detta possibilista solamente per una fattura arretrata. La riunione si è dunque sciolta e tutto è stato rimandato a questa sera quando le parti dovrebbero tornare a sedersi allo stesso tavolo per provare a trovare una soluzione condivisa.

Intanto questa mattina, gli agenti della Digos della Questura di Agrigento, hanno cominciato ad acquisire informazioni specifiche sulla vertenza che si protrae ormai dallo scorso mese di novembre quando gli operatori ecologici e le sigle sindacali proclamarono uno stato di agitazione mai ritirato. Gli operatori ecologici, devono ancora riscuotere gli stipendi di marzo, aprile maggio, novembre e dicembre 2017, la tredicesima e due rate della quattordicesima. Al momento, il Comune di Porto Empedocle ha un arretrato con le imprese di diversi mesi con l'ultima fattura pagata per servizi resi relativa al mese di maggio 2017.