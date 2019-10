Raccolta differenziata, sorgeranno 7 mini isole ecologiche video sorvegliate

Sette mini isole ecologiche sorgeranno a Porto Empedocle. Serviranno per il conferimento delle frazioni secche riciclabili sia delle utenze domestiche che di quelle commerciali. Stamani è stato fatto un sopralluogo. Erano presenti, oltre al sindaco Ida Carmina, al vice Salvatore Urso e all'assessore all'Ecologia Monaco, i tecnici comunali e un rappresentante della "Realmarina".

"L'amministrazione comunale - dichiarano il sindaco Carmina e gli assessori Urso e Monaco - è intenzionata a potenziare i servizi per i cittadini così da incentivare ulteriormente la raccolta differenziata, il tutto accompagnato da una campagna di controlli mirati e di informazione". Le sette mini isole ecologiche - secondo quanto è stato annunciato dal sindaco di Porto Empedocle - saranno tutte dotate di telecamere per evitare, di fatto, che - come è già accaduto in altre realtà - si trasformino in discariche a cielo aperto.