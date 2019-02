Dopo tre giorni di raccolta, Porto Empedocle è ancora sommersa dalla spazzatura

Porto Empedocle, al terzo giorno di ripresa delle operazioni di pulizia della città le montagne di rifiuti lungo le strade sembrano ancora ingestibili. Il centro marinaro, infatti, è ancora invaso dalla spazzatura: la situazione peggiore è nelle periferie, dove alcuni cittadini, ormai esasperati, denunciano di non riuscire nemmeno più a rientrare in casa. Sui social fioccano le polemiche e le critiche nei confronti dell'amministrazione, accusata di star procedendo, contestualmente alla raccolta dei sacchetti abbandonati, anche alla differenziata, rallentando di fatto la bonifica.

"Sono in atto le operazioni per liberare dai rifiuti la città - spiega il sindaco Ida Carmina . Le attività proseguono alacremente e andranno avanti nei prossimi giorni. Lo sciopero è stato lungo ed i rifiuti accumulatisi sono notevoli. Stiamo partendo dalle zone con maggiore numero di residenti e con la presenza di plessi scolastici".

Carmina ha tracciato una vera e propria "road map". "Nella prima mattina verranno ritirati i materiali ove esposti dinanzi ai portoni secondo la tipologia prevista dal calendario della differenziata, per consentire a chi ha finora trattenuto i rifiuti in casa di smaltirli. Quindi oggi, 28 febbraio, l'organico per la zona A e plastica, vetro e metallo per la zona B. Nelle ore successive comincerà la raccolta dei grossi cumuli a partire dalle zone più popolose e con la presenza di scuole, fino a raggiungere la capienza massima dei mezzi".