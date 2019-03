"Quota 100" infligge una mazzata alla polizia municipale: restano appena 9 vigili

Drammatica carenza di vigili urbani. Agenti della polizia municipale che provano ancora, con caparbietà, a garantire tutti i diversi e molteplici servizi necessari alla città e alla comunità.

La pianta organica a Porto Empedocle prevede 28 unità. Per effetto della “Quota 100”, quattro vigili a tempo indeterminato andranno nei prossimi mesi in pensione. Il comando della polizia municipale di Porto Empedocle resterà dunque con tre vigili di ruolo, a 36 ore, con due ad appena 18 ore e con altri quattro agenti a 24 ore. Una carenza che inevitabilmente non può che compromettere la tenuta dei molteplici e diversi servizi di cui la polizia municipale, in realtà complessa qual è Porto Empedocle, deve occuparsi.