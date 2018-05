Operazione "Fondali puliti", studenti netturbini alla spiaggia della Torre di Carlo V

Iniziativa di pulizia della spiaggia alla Torre di Carlo V, a Porto Empedocle. Alle 9.30 il circolo Rabat di Agrigento incontrerà gli alunni della primaria dell'istituto Pirandello di Porto Empedocle nel loro istituto.

Dopo una riflessione sull'importanza di non abbandonare i rifiuti nell'ambiente, ci si recherà in spiaggia per eseguire l'attività di pulizia. Al termine della raccolta ci si soffermerà sull'ecosistema "spiaggia", sui rifiuti trovati e sulla provenienza degli stessi.