Netturbini senza soldi ed esasperati, prosegue la protesta: è delirio ambientale

Sesto giorno consecutivo di mancata raccolta dei rifiuti. Per quinto giorno (lunedì scorso lo sciopero era stato proclamato e annunciato dalle sigle sindacali ndr.), gli operatori ecologici in servizio alla Realmarina pare siano rimasti – arbitrariamente - con le braccia incrociate. Esattamente per come avevano preannunciato, già lunedì sera, continua lo sciopero ad oltranza.

I netturbini sono arrabbiati, oltre che disperati. Rimasti indietro con la riscossione degli stipendi hanno difficoltà a comprare le medicine, a fare la spesa, a sopravvivere. Ecco perché sono intenzionati – nonostante qualche mese addietro sono stati anche denunciati, dalla polizia, alla Procura per interruzione di pubblico servizio – ad andare avanti con l’astensione arbitraria dal servizio. Il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, auspicava la precettazione dei lavoratori da parte della Prefettura. Precettazione che, ieri, non è arrivata. Così come non è arrivata neanche la convocazione per un tavolo di raffreddamento della vertenza. Ma c’è di più. Perché la Fit Cisl ha già proclamato altri due giorni di sciopero.

E Porto Empedocle? La città, intanto, si sta trasformando in una discarica a cielo aperto. I cumuli di rifiuti continuano ad aumentare, lungo i marciapiedi e le strade, e ad ingrossarsi. A rimetterci sono, inevitabilmente, sono gli empedoclini, soprattutto quanti – e sono pochi – pagano la tassa sui rifiuti. Il rischio igienico-sanitario è, adesso, più che concreto. Anche chi, nei primi giorni di protesta, coscientemente, ha tenuto in casa i rifiuti, adesso è esasperato e molti hanno iniziato a mettere davanti il portone la spazzatura. C’è stato anche chi – in questo momento di delirio ambientale, oltre che sociale, - si è liberato anche di materassi, elettrodomestici e vecchie sedie.