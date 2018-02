Principio d'incendio in un Suv, commerciante nel "mirino"?

Principio di incendio – una vera e propria fiammata – in una Land Rover Discovery di proprietà di un commerciante di 42 anni. Un empedoclino che, estintore alla mano, prima ancora che arrivassero sul posto i vigili del fuoco, ha cercato – ed è riuscito - di evitare il peggio.

Il principio di incendio si è registrato poco prima della mezzanotte e mezza, fra domenica ed ieri. L’Sos è stato lanciato alla centrale operativa dei pompieri di Agrigento e i vigili del fuoco del comando provinciale sono rimasti al lavoro, nei pressi della statale 115 – che taglia, di fatto, in due Porto Empedocle – per poco meno di un’ora.

Lungo la statale, laddove il suv Land Rover Discovery era stato lasciato posteggiato, anche i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento. Agenti che, coordinati dal vice questore aggiunto Cesare Castelli, hanno subito avviato gli accertamenti e le indagini.

Accanto all’autovettura non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche sospette. Le cause del principio di incendio, ieri, risultavano, pertanto, essere ancora in corso d’accertamento. I poliziotti del commissariato “Frontiera”, che si occuperanno delle indagini, sembravano privilegiare però l’ipotesi di un principio di incendio doloso.