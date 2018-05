Posteggi per disabili tutti selvaggiamente occupati, scatta il blitz: multe

Quei posteggi – nell’area di un centro commerciale – erano riservati esclusivamente ai portatori di handicap. Peccato però che in tutti gli slarghi opportunamente previsti, non ci fosse neanche una sola auto degli effettivi aventi diritto. Un “dettaglio” che non è passato inosservato – durante il controllo del territorio in occasione del week end – ai poliziotti del commissariato “Frontiera”. Agenti che, coordinati dal vice questore aggiunto Cesare Castelli, hanno “stangato” tutti gli automobilisti indisciplinati elevando multe e richiedendo l’intervento del carro attrezzi.

Un controllo che ha ricevuto il consenso – con un autentico applauso – non soltanto di chi vive in condizioni di disagio e dei loro familiari, ma anche di semplici frequentatori del centro commerciale. Sono state dunque quattro – tanti quanti sono gli slarghi previsti in quella zona dedicata al posteggio dei clienti – le contravvenzioni elevate. Tutte, appunto, per divieto di sosta. Tutte perché occupavano abusivamente un posteggio riservato ai meno fortunati.