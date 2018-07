"Picchia la moglie e le rompe la testa", la donna non lo denuncia

I poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento sono dovuti intervenire, nella serata di giovedì, per riportare la calma fra due coniugi quarantenni. L’uomo – non è chiaro per quale motivo lo abbia fatto – si sarebbe scagliato contro la moglie, picchiandola e rompendole la testa. Ed è accaduto in mezzo ad una strada di Porto Empedocle.

Quando gli agenti della sezione “Volanti” – coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino – sono giunti sul posto hanno, naturalmente, riportato la calma ed hanno cercato di chiarire l’accaduto. La donna – stando alle ricostruzioni della polizia di Stato – sarebbe stata trovata sanguinante ma non ha accettato di fare ricorso alle cure dei medici, né di formalizzare querela di parte contro il marito.