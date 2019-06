Pesce su auto e motoape non autorizzate: multe per 7 mila euro

Una motoape e un'autovettura sorprese a trasportare pesce. A "pizzicare" i due mezzi - guidati da altrettanti venditori ambulanti - sono stati i carabinieri della stazione di Porto Empedocle. E' accaduto nell'area portuale. I militari dell'Arma hanno controllato sia i mezzi che il pescato.

Mentre il prodotto ittico è risultato essere tracciabile e dunque non è stato sequestrato, ma lasciato regolarmente ai venditori ambulanti, per i due mezzi: la motoape e l'auto non autorizzate al trasporto del prodotto ittico sono state elevate una raffica di contravvenzioni. Ogni venditore ambulante è stato multato per circa 3.500 euro. Di fatto, nel giro di pochi minuti, i carabinieri - accertando che quei mezzi non erano autorizzati al trasporto di prodotti ittici - hanno elevato sanzioni per complessive 7 mila euro.