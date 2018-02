Pescatore trovato morto in mare, eseguita l'autopsia: è annegato

Il pescatore quarantunenne, Aristide Daino, ritrovato morto venerdì mattina nelle acque antistanti all’area portuale di Porto Empedocle, è annegato. Il medico legale dell’università di Palermo – incaricato dal sostituto procuratore, titolare del fascicolo di inchiesta, Antonella Pandolfi, - ha effettuato ieri, all’obitorio del cimitero di Porto Empedocle, l’autopsia.

Il medico legale si è, naturalmente, riservato di consegnare – nelle prossime settimane - in Procura, ad Agrigento, il referto sull’esame autoptico. Ieri, come avviene di routine in casi tanto delicati come questi, sono stati effettuati i prelievi per effettuare analisi biologiche e tossicologiche. Esami che serviranno, laddove possibile, a stabilire perché il pescatore è finito in mare.

Il “giallo”, almeno per il momento, dunque, rimane. E gli interrogativi dei poliziotti del commissariato “Frontiera” che, coordinati dal vice questore aggiunto Cesare Castelli, si stanno occupando delle indagini restano: ha avuto un improvviso malore? E’ banalmente scivolato? O qualcuno potrebbe averlo spinto? Pare che durante l’autopsia siano state rilevate ferite e traumi alle gambe e ai piedi, graffi superficiali, invece, alle mani.