I vigili urbani vanno in pensione: ne resta soltanto uno di ruolo, è allarme

L'allarme era stato lanciato, mesi e mesi fa, dal comandante della polizia municipale di Porto Empedocle Calogero Putrone. Adesso, il sindaco Ida Carmina ha informato il prefetto di Agrigento Dario Caputo e ha annunciato che chiederà aiuto ai ministri all'Interno Luciana Lamorgese e della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone. Martedì, 5 agenti della polizia municipale vanno - anche per effetto di "Quota 100" - in pensione. A Porto Empedocle, di fatto, resterà un solo agente di ruolo: ossia lo stesso comandante.

"Ho già parlato con il prefetto di Agrigento - ha spiegato Carmina - di questa grave situazione di carenza di organico nella vigilanza del territorio, stiamo cercando delle soluzioni, certamente non si può rimanere con un numero così esiguo di vigili. Il numero effettivo dei vigili urbani si riduce così complessivamente a cinque, l'unico di ruolo è il comandante Calogero Putrone. Fra l'altro quello di Porto Empedocle è un territorio difficile, è terra di confine, abbiamo il porto, la dogana, siamo interessati dall'attraversamento in pieno centro di tutto il traffico pesante convogliato dalla strada statale 115, abbiamo la necessità di sorvegliare le scuole, di fare i controlli sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Avremmo bisogno certamente di maggiori presidi e non solo di vigili urbani. Ho chiesto nei giorni scorsi al prefetto - ha proseguito il sindaco - di darci un po' di sostegno, di aiutarci a trovare soluzioni per la questione dei vigili urbani, incrementando le altre forme per garantire la sicurezza del territorio con le altre forze dell'ordine. Bisogna capire se sia possibile attingere al personale in ausiliaria delle altre forze armate".