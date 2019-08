Il dissequestro del gip non "libera" la Open Arms: è sotto fermo amministrativo

L'Open Arms che, ieri, è stata dissequestrata dal gip del tribunale di Agrigento Stefano Zammuto che ha però convalidato il sequestro, non potrà lasciare lo scalo di Porto Empedocle.

Il 22 agosto (due giorni dopo il sequestro penale da parte del procuratore capo Luigi Patronaggio), a margine dell'ispezione dei militari della Guardia costiera, è stata sottoposta a fermo amministrativo. Allora emersero una serie di gravi anomalie relative alla sicurezza della navigazione, al rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente marino, al training e alla familiarizzazione dell'equipaggio con le procedure di emergenza previste a bordo. Fino a quando queste anomalie non verranno eliminate, la nave della Ong spagnola non potrà salpare.

La Capitaneria di porto Empedoclina - che ha, appunto, sottoposto a fermo amministrativo la nave per carenza di sicurezza della navigazione - ha contattato la Spagna. Arriveranno degli ispettori spagnoli per verificare la situazione della nave. Ma non prima del prossimo 9 settembre. E fino ad allora, fino a quando non arriveranno gli ispettori spagnoli, la nave Open Arms resterà attraccata alla banchina di Porto Empedocle.