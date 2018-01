"Oltre Vigata" ha donato un defibrillatore, già collocato davanti al Municipio

L'associazione culturale "Oltre Vigata", ieri sera, ha donato un defibrillatore a Porto Empedocle. Apparecchiatura che è stata sistemata a pochi passi dal Municipio e che "speriamo - questo l'auspicio della stessa associazione - non debba mai servire, ma che se dovesse essere utilizzato salverà delle vite. Ringrazio il sindaco, il presidente del Consiglio e i consiglieri che ci hanno aiutato a vendere i biglietti. I commercianti hanno messo a disposizione i loro premi. E’ stato un autoregalo. Adesso è arrivato il momento - hanno detto dall'associazione 'Oltre Vigata' - di dare la scossa questo paese. C’è un futuro che ci attende, diamoci da fare. Ricominciamo tutto da principio. Noi ci siamo stati, ci siamo".

"Siamo grati ad 'Oltre Vigata' per questa iniziativa che è a favore di tutta la cittadinanza. E’ il più bel regalo dell’Epifania. Speriamo di poter dare una scossa a tutte le necessità del paese, speriamo questo defibrillatore - ha detto il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, - che sia simbolicamente di buon auspicio. Serve una scossa per portare avanti questa città. E questa è la dimostrazione che quando si è uniti per il bene comune, le cose riescono".