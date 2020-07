L'Ocean Viking è in porto: negativi 65 tamponi, si può procedere allo sbarco

Ore 20,25. Sono risultati negativi i primi 65 tamponi Covid-19 eseguiti ieri sera ai 180 migranti soccorsi dalla nave Ocean Viking. I laboratori dell'Asp di Ragusa stanno eseguendo gli accertamenti a scaglioni. E i primi 65 sarebbero risultati negativi. Ora si attendono gli altri 115. Questi primi 65 migranti potranno quindi essere sbarcati e imbarcati sulla nave quarantena Moby Zaza.

Ore 20. L'Ocean Viking è entrata al porto di Porto Empedocle. Le condizioni del mare non sono affatto buone e, a causa del vento, le onde sono arrivate a circa 2 metri d'altezza. La Prefettura di Agrigento per evitare rischi durante il trasbordo dalla nave della ong alla "Moby Zazà", ha dunque dato il via libera all'ingresso in porto e approdo della nave di Sos Mediterranee. L'Ocean Viking approderà al punto più distante della banchina Todaro, a circa due chilometri dalla città. A coordinare le operazioni di approdo sarà naturalmente la Guardia costiera di Porto Empedocle.

Nel frattempo è ancora atteso l'esito dei tamponi rino-faringei ai quali i 180 migrati, salvati in acque internazionali, ieri, erano stati sottoposti. Si presume che nelle more dell'ingresso al porto e attracco in banchina dell'Ocean Viking, l'esito dei test debba arrivare. I migranti verranno caricati, direttamente all'interno della stiva dell'Ocean Viking, su degli autobus che poi accederanno alla stiva della Moby Zazà. Di fatto, i 180 non metteranno piede sul territorio agrigentino.

Anche qualora dovessero arrivare esiti positivi al Coronavirus, i migranti verranno imbarcati sulla Moby Zazà. Andranno soltamente nella parte - il ponte - dove si trovano già gli altri contagiati. "Dopo un giorno di attesa, la Ocean Viking ha ricevuto istruzione dalla Capitaneria di

prepararsi all'ingresso nell'approdo di Porto Empedocle tra circa 30 minuti" - ha scritto su Twitter Sos Mediterranee - .

(Aggiornato alle ore 20,30)