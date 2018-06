Casa popolare occupata abusivamente, il Comune firma lo sgombero

Potrebbe essere il primo di una lunga serie. Il Comune di Porto Empedocle ha sgomberato uno degli alloggi - in via Berlinguer - occupato abusivamente da una famiglia. Agli occupanti senza titolo sono stati concessi 15 giorni di tempo per lasciare l'appartamento di case popolari. "Trascorso infruttuosamente il termine senza che la residenza sia liberata - scrivono dal Municipio - la polizia municipale, il responsabile del settore Lavori pubblici e quello del settore Affari finanziari, ognuno per le proprie competenze, adotteranno i provvedimenti per dare concreta attuazione allo sgombero coattivo".