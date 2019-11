"E' rimasta a vivere abusivamente in quella casa": firmato lo sgombero

Quell’alloggio, in via V, avrebbe dovuto lasciarlo da tempo. Già a gennaio di quest’anno, in quanto occupante abusiva, aveva ricevuto una diffida dai responsabili degli uffici comunali. Ma quella donna, in quella casa, in tutto questo tempo, è rimasta a vivere.

Negli ultimi giorni, dunque, a suo carico è stata firmata un’ordinanza di sgombero. Assieme alla sua famiglia dovrà lasciare, entro 15 giorni, la residenza – concessa inizialmente soltanto per un periodo di 6 mesi - occupata senza alcun titolo. Se non avverrà – è stato stabilito dal Comune – si passerà allo sgombero coattivo. La polizia municipale è stata, infatti, già informata.