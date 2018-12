Porto Empedocle, “Non siamo pecoroni”: cittadini in rivolta contro l’amministrazione comunale

“Non siamo pecoroni”, il comitato di Porto Empedocle scende in strada per protestare contro l’operato dell’amministrazione comunale. Strade dissestate, al buio e invase dai rifiuti. Anche i giovani alzano la voce, al fianco dell’organizzatore Giuseppe Lo Iacono. Il Comune è in dissesto finanziario, gli impiegati sono senza stipendio da tre mesi.

Non una sterile protesta ma una sensibilizzazione per tutti i cittadini. “Ci viene negata la normalità – dice Lo Iacono –. Chiediamo di vivere in una città normale. Io stesso, per sei volte, ho votato i Cinque Stelle. Siamo delusi”.

Gli fa eco una giovane manifestante, Lara Cumella: “Il mio intervento è stato come cittadina empedoclina, perché purtroppo ci sono stati negati tuti i servizi necessari come vivere una citta priva di immondizia. La mia preghiera è che i giovani intervengano, scendano in piazza al di là colore politico, per dare una mano e prendere le redini di una città che di dignitoso non ha più niente”.

E Lo Iacono punta il dito contro il sindaco: “Ha chiamato i carabinieri perché gli impiegati comunali volevano le retribuzioni, non sono delinquenti, ma persone disperate da mesi senza stipendio”. E l’organizzatore annuncia una raccolta di firme. “Ne raccoglieremo duemila per mandarle a Conte, Di Maio e Cancellieri”.