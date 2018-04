Stipendi in ritardo, operatori ecologici in assemblea sindacale

Due assemblee sindacali per discutere dei ritardi nel pagamento degli stipendi degli operatori ecologici di Porto Empedocle. La comunicazione è stata data dal sindacalista della Fit Cisl di Agrigento Mario Stagno che ha comunicato alla società Realmarina, e per conoscenza al sindaco di Porto Empedocle, che domani e lunedì prossimo, i lavoratori si riuniranno in assemblea nelle ultime due ore del turno di lavoro, così come previsto dal contratto di lavoro.

La vertenza è sempre la stessa. La mancanza di liquidità del Comune porta l'amministrazione a continui ritardi nel pagamento delle fatture alle imprese della Realmarina che a loro volta, non riescono a continuare ad anticipare gli stipendi ai loro lavoratori. Al momento gli stipendi arretrati sono in tutto cinque e riguardano i mesi di marzo, aprile e maggio del 2017 e febbraio e marzo dell'anno in corso. L'ultimo stipendio pagato è stato quello relativo al mese di gennaio resosi possibile perchè il comune ha dato alle ditte, una parte di una delle fatture arretrate.