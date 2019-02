Netturbini senza stipendio, domani raccolta a singhiozzo e lunedì sciopero

A Porto Empedocle, da domani, sono previsti nuovi disagi nell'ambito dell'igiene urbana a causa di ulteriori agitazioni e forme di protesta degli operatori ecologici che non hanno ancora ricevuto i loro stipendi. Le sigle sindacali hanno infatti confermato che domani i lavoratori si asterranno dal lavoro nelle ultime due ore del turno di servizio, così come accaduto nelle scorse settimane.

Il motivo è sempre legato ai ritardi con cui il Comune di Porto Empedocle paga le imprese della Realmarina che, conseguenzialmente, non sono più nelle condizioni di avere liquidità sufficiente per saldare gli stipendi arretrati agli operai. Confermato inoltre, lo sciopero di lunedì prossimo 11 febbraio, quando gli operatori ecologici incroceranno le braccia per l'intero turno di lavoro, creando, un serio disservizio visto che rimarrà per strada parte della spazzatura di domani e quella che dovrebbe essere raccolta lunedì.

Gli operatori ecologici empedoclini hanno così deciso, insieme al loro rappresentante Rsu e componente del Direttivo provinciale Fit-Cisl Giovanni Moscato, di intraprendere questa forma di protesta per tenere alta l'attenzione sulla loro vertenza. Gli stipendi che devono essere percepiti sono relativi alle mensilità di marzo, aprile e maggio del 2017, i mesi di settembre, ottobre e novembre del 2018 e la 13esima mensilità di dicembre 2018 e adesso gennaio 2019. La Cisl aveva già chiesto l'indizione di un tavolo tecnico con il prefetto di Agrigento Dario Caputo per affrontare, ancora una volta, i termini di una vertenza che sembra senza fine. Ma la convocazione non è mai avvenuta.