La nave-quarantena è a Porto Empedocle: accoglierà 284 migranti, domani le verifiche

Si posizionerà a circa 2 o 3 miglia dalla costa: fuori dall’area “Bravo 2”, in rada Porto Empedocle. Quando sarà operativa – perché prima di poter essere utilizzata verrà sottoposta a delle verifiche – verrà adibita all’accoglienza di 284 migranti. L’arrivo della nave-quarantena “Moby Zaza”, dell’armatore “Onorato, è arrivata stanotte a Porto Empedocle. La nave, entrata in porto, verrà sottoposta a delle verifiche da parte di una commissione di visita (ex art.25 della legge 616/62) presieduta dalla Capitaneria di porto assieme a Rina e Usmaf.

La commissione dovrà verificare i requisiti dell’imbarcazione e riscontrarne l’idoneità come nave passeggeri con sistema di isolamento protetto secondo parametri stabiliti dal ministero della Salute. L’ispezione non avverrà però prima di lunedì. Non dovrebbero, fra l’altro, crearsi esigenze d’accoglienza visto che per almeno i prossimi due giorni le condizioni del mare del canale di Sicilia vengono date in netto peggioramento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quando “Moby Zaza” sarà a regime, la nave ospiterà 250 migranti in regime di quarantena. Non di più perché è prevista un’area per il confinamento di migranti con sintomi Covid-19 e 35 posti per personale in assistenza sanitaria.