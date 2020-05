Ispezioni finite: la "Moby Zaza" è pronta ad accogliere i migranti per la quarantena

Le verifiche si sono concluse nella tarda serata di ieri, dopo che a bordo della nave-quarantena "Moby Zaza" è arrivato il direttore dell'Esecuzione: Massidda. L'imbarcazione è stata sottoposta a delle verifiche da parte di una commissione di visita (ex art.25 della legge 616/62) presieduta dalla Capitaneria di porto assieme a Rina e Usmaf. Oggi verranno imbarcati gli operatori sanitari della Croce Rossa italiana e l'imbarcazione sarà pronta a lasciare il porto empedoclino per posizionarsi - in rada - a circa 2 o 3 miglia dalla costa. Da quel preciso momento, la nave sarà operativa e dunque pronta per accogliere i migranti che sbarcano tanto su Lampedusa quanto nel resto dell'Agrigentino.

I primi migranti che verranno sistemati sulla nave-quarantena sono i 53 (10 tunisini più 43 subsahariani) sbarcati, fra Cala Madonna e l'isola dei Conigli di Lampedusa, nella notte fra martedì e ieri. Extracomunitari che hanno trascorso questa notte alla Casa della fraternità che è gestita dal parroco dell'isola: don Carmelo La Magra. Per il secondo giorno consecutivo, oggi, a Linosa e a Lampedusa non è arrivato - a causa delle proibitive condizioni del mare - il traghetto di linea.

Il gruppo dei 53 dovrebbe venire imbarcato sulle motovedette di Guardia costiera e Guardia di finanza, con destinazione Porto Empedocle, nelle prossime ore: non appena le condizioni del mare miglioreranno appunto. Il loro arrivo sulla "Moby Zaza" è previsto fra il tardo pomeriggio di oggi e domattina.