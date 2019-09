"Carne e pesce in pessimo stato", il Nas sequestra 100 chili di alimenti

Cento chilogrammi di prodotti alimentari - carne e pesce, in particolar modo, - di dubbia tracciabilità e in pessimo stato di conservazione sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas che, assieme ai colleghi della stazione di Porto Empedocle, hanno ispezionato diversi locali lungo la costa. Il sequestro - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - è avvenuto in un bar-ristorante e in un panificio-rosticceria. Ai titolari sono state elevate sanzioni per 5 mila euro circa a testa. Inoltre, come procedura dispone, è stata formalizzata l'istanza all'Asp e al sindaco della città per una temporanea chiusura delle attività.