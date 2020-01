Multe del 2017 non pagate, scatta l'esecuzione forzata per 140 mila euro

La maggior parte delle contravvenzioni elevate dalla polizia municipale, nel 2017, per il mancato rispetto delle norme del codice della strada non sono state oblate: né in maniera ridotta, né entro i 60 giorni. Eppure le contestazioni sono state inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Adesso, il Municipio di Porto Empedocle non ha che un’unica strada da percorrere per provare a recuperare quanto gli è dovuto: l’esecuzione forzata.

A firmare la lista ruolo è stato, nelle ultime ore, esattamente come fanno tutti i suoi colleghi della penisola, il comandante della polizia municipale Calogero Putrone.

Il Municipio di Porto Empedocle mira a recuperare – mediante l’iscrizione a ruolo delle somme dovute appunto – un importo complessivo delle sanzioni di 84.490,40 euro, più 31.569,59 euro di interessi maturati e 20.333,50 euro per spese. Porto Empedocle arriva così ad un totale di 138.393,49 euro da recuperare.

La riscossione coattiva, stando ai ruoli emessi, avrà come destinatari automobilisti residenti a Porto Empedocle, ma anche in altre parti della provincia e della regione.