Multe del 2016 non onorate, Comune tenta recupero di 137 mila euro

Sanzioni non onorate. Accade ad Agrigento, alla polizia municipale e a quella provinciale, ma accade anche a Porto Empedocle. Proprio nella città marinara, per l'anno 2016, il Comune non è riuscito ad incassare quasi 85 mila euro delle contravvenzioni elevate, dalla polizia municipale, per il mancato rispetto del codice della strada. E adesso l'ente non può - esattamente come tutti gli altri - che procedere all'iscrizione al ruolo.

"La maggior parte delle contravvenzioni elevate nell'anno 2016 per infrazioni al codice della strada non sono state oblate entro 60 giorni" - hanno scritto dal Comune di Porto Empedocle - . L'ente dovrà recuperare, dunque, di fatto ben 137.614 euro di cui 84.868 euro di somme dovute, 34.447 euro di interessi maturati e 18.297 euro di spese.