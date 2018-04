Slot machine accese oltre l'orario, maxi sanzione per un bar

Avrebbero consentito di stare davanti alle slot machine oltre all’orario prestabilito. Il titolare della licenza di polizia, inoltre, non era all’interno del bar. Due sanzioni amministrative – da 1.034 euro ciascuna – sono state elevate, dai poliziotti del commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, al titolare di un bar della città. Gli agenti, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, nelle ultime ore hanno effettuato una raffica di controlli a tutti, o quasi, gli esercizi commerciali del centro e della periferia.

In un caso, i poliziotti hanno accertato che i clienti continuavano a giocare con le slot machine nonostante fosse trascorsa la mezzanotte, che è l’orario di termine ultimo, e che il titolare della licenza di polizia, né un suo incaricato, non era presente all’interno dell’esercizio commerciale. Appurate le violazioni, i poliziotti del “Frontiera” hanno elevato due sanzioni amministrative per complessivi 2.068 euro.