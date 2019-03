Assunti da Moncada perchè raccomandati da Firetto? Il sindaco chiamato a testimoniare

“I tre lavoratori sono stati assunti la prima volta perché segnalati dal sindaco di Porto Empedocle di allora, Calogero Firetto, e dopo il loro licenziamento gli fu trovata una nuova sistemazione sempre su sua sollecitazione”. Stefano Moncada, fratello di Salvatore, il “re dell’eolico”, e socio delle imprese del gruppo, conferma quanto l’uomo d’affari con imprese in mezzo mondo, aveva già detto in una delle udienze precedenti.

A ribadirlo ci aveva pensato anche il direttore amministrativo Calogero Volpe. Alla fine il giudice monocratico Katia La Barbera, su richiesta congiunta della difesa di Moncada e della parte civile, ha deciso di citare Firetto, nel frattempo diventato sindaco di Agrigento, per chiedergli se la circostanza è reale. Moncada, in particolare, è accusato di violenza privata perché avrebbe costretto tre lavoratori di una società del gruppo ad accettare il passaggio in un’altra impresa con conseguente trasferimento della sede lavorativa da Porto Empedocle a Campofranco. Ma la loro versione è diametralmente opposta a quella fornita in aula dallo stesso Moncada e da alcuni testi della difesa, affidata all’avvocato Marco Giglio.

“I tre lavoratori che mi hanno denunciato sono dei privilegiati, sono stati assunti - aveva detto in aula - perché segnalati da alcuni politici e riassunti in un’altra azienda con stipendio superiore e mansioni meno gravose sempre perché le persone che me le avevano segnalate, fra cui l’attuale sindaco di Agrigento Calogero Firetto, hanno insistito dopo il licenziamento perché trovassi una soluzione”. I fatti contestati risalgono al 2012.