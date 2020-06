Migranti positivi sulla "Moby Zazà", la nave abbandona il porto e torna in rada

L'appello dell'autorità sanitaria è stato raccolto. Alle 15,30 circa, la nave-quarantena "Moby Zazà" ha mollato gli ormeggi ed ha lasciato il porto di Porto Empedocle da dove si trovava da domenica quando ha "caricato" i 210 dei 211 migranti soccorsi, in acque internazionali, dalla "Sea Watch". A bordo ci sono 47 migranti, già da un po' in sorveglianza sanitaria, che erano sbarcati a Lampedusa e ci sono i 181, dei 211, risultati negativi al tampone rino-faringeo e i 28 che, invece, sono risultati essere infetti da Coronavirus.

Secondo quanto reso noto dal Viminale, "i pazienti confermati e sospetti per il Covid-19 sono stati alloggiati in ponti isolati della nave: come previsto dalle linee guida, è stata istituita a bordo una 'zona rossa' in cui il personale può accedere unicamente con dispositivi di protezione individuali completi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Restano in quarantena, in rada di Porto Empedocle, intanto i componenti dell'equipaggio della nave "Sea Watch". Nelle prossime ore, verosimilmente, verranno sottoposti anche loro a tampone rino-faringeo anti-Covid. Esattamente per come era stata fatta spostare in rada la "Sea Watch", stamani, (dopo che è arrivato l'esito positivo dei tamponi ndr.), era stato chiesto ufficialmente - dalle autorità sanitarie - che anche la "Moby Zazà" tornasse in rada davanti a Porto Empedocle. Cosa che è stata fatta, appunto, poco dopo le 15,30 circa.