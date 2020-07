Moby Zazà pronta a lasciare, Carmina: "Danneggiata l'immagine del paese"

“Non è servita per lo scopo per cui era stata richiesta. L’immagine della nostra cittadina è stata devastata dall’identificazione della nave con Porto Empedocle che invece da mesi è Covid-free”. Ida Carmina, sindaco della città marinara, è ben contenta – dopo che all’inizio del mese aveva chiesto che venisse spostata a Pozzallo – che la nave-quarantena Moby Zazà vada via. Ultimato il periodo di sorveglianza sanitaria in corso – verosimilmente lunedì, ma tutto dipenderà dagli esiti dei tamponi-rinofaringei – la Moby Zazà lascerà Porto Empedocle.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Non è servita allo scopo per cui era stata richiesta. L’avevamo voluta – è tornata a spiegare il sindaco di Porto Empedocle – per evitare che i migranti sbarcati a Lampedusa venissero trasportati, con traghetto di linea, senza aver effettuato tamponi o riscontri sul loro stato di non positività. Invece è stata utilizzata come ricovero, hotspot galleggiante per chi proveniva dalle Ong , con le conseguenze di cui tutti sappiamo. A bordo ci sono stati e ci sono ancora trenta migranti positivi al Covid-19 e l’immagine della nostra cittadina è stata, appunto, devastata dalla identificazione della nave con Porto Empedocle. Come se noi (Porto Empedocle ndr.) fossimo focolaio, mentre invece grazie ai sacrifici ed alla disciplina dimostrata dai miei concittadini a Porto Empedocle non si registra un caso da mesi ormai è siamo Covid free”.