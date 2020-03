"Avvocato minaccia di usare pistola e ferisce controparte", a giudizio

“Pierì, vedi che ho una pistola da 40 anni conservata ed è da 40 anni che non la uso. Non la vorrei usare con te”. E dopo la minaccia avrebbe ingranato la marcia senza curarsi del fatto che il suo interlocutore era appoggiato al finestrino, provocandogli gravissimi traumi alle dita. L’esperto avvocato empedoclino Salvatore Collura, 70 anni, finisce a processo per l’accusa di minaccia e lesioni personali colpose ai danni di un uomo con cui sarebbe stato contrapposto in una causa legata a un contenzioso civilistico. Il processo si celebrerà davanti al giudice di pace.

A disporre la citazione diretta a giudizio è stata la Procura della Repubblica. L’episodio al centro della vicenda risale all’8 agosto del 2017. Fra Collura e la presunta vittima, che adesso potrà costituirsi parte civile nel processo che sarà incardinato, nel frattempo sono stati avviati anche altri contenziosi. Quel giorno pare che fra i due vi sarebbe stato un colloquio molto animato che avrebbe fatto riferimento al contenzioso fra un cliente dell’avvocato Collura e la controparte, vale a dire un coetaneo del professionista.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A margine della discussione l’avvocato l’avrebbe minacciato e poi, avrebbe innestato la marcia, “dopo avere chiuso repentinamente il finestrino”, trascinando l’uomo per alcuni metri e provocandogli “una lussazione interfalangea al quinto dito della mano sinistra con distacco parcellare della falange intermedia e una ferita”. La prognosi messa a referto dai medici fu di trenta giorni. Si tratta, comunque, secondo la Procura di un’ipotesi di lesioni colpose: in sostanza, l’avvocato Collura non avrebbe accelerato con l’intenzione di ferire il suo interlocutore che, sembrerebbe, in quel momento teneva le mani appoggiate sul finestrino abbassato, ma avrebbe provocato i gravi traumi “con colpa consistita in imprudenza e imperizia”.