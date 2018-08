Indovina la combinazione di 5 numeri: con un euro ha vinto un milione

Con un solo euro ha vinto un milione. La dea bendata si è fermata ed ha dato un bacio in fronte ad un giocatore di Porto Empedocle. Una persona che ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti ed ha, dunque, realizzato il sogno di vincere - con la cinquina: 7, 8, 23, 24 e 46 - un milione di euro.

Adesso, a Porto Empedocle, è già "caccia" al fortunato. Sono tanti i curiosi, tanti coloro che vogliono capire se la somma andrà a qualcuno che ne aveva veramente bisogno.

"MillionDay", il nuovo gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, si conferma un gioco di successo. A sei mesi dal lancio sono già 27 le vincite da un milione di euro distribuite in Italia. Dal giorno del lancio, "Millionday" ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 67 milioni di euro, con oltre 7.800 vincite da 1000 euro.

L’estrazione dei 5 numeri vincenti avviene ogni giorno, alle 19.