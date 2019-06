Sacchetti pieni di urina e di feci dopo il mercato, scoppia la protesta

La denuncia, accompagnata da fotografie, rimbalza sui social. Quando finisce il mercatino settimanale del giovedì, a Porto Empedocle, lungo via Dello Sport, vengono trovati sacchetti pieni di urina e di feci, per non parlare delle bottiglie di birra vuote e di altri rifiuti dello stesso genere. Monta, appunto, ed è inevitabile che accada, la protesta degli esercenti commerciali a posto fisso della zona dei Grandi Lavori. Commercianti che reclamano, e a gran voce, che vengano installati - esattamente come avviene in altri Comuni - i bagni chimici e che l'area venga, almeno una volta a settimana, ripulita in maniera straordinaria. Del "caso" si è occupato oggi anche il quotidiano La Sicilia.