Cade per una buca sul marciapiede e chiede 21.594 euro di risarcimento

Cade a causa di una buca presente sul marciapiede di via Dello Sport, a Porto Empedocle, e riporta la frattura scomposta di un polso. Una donna, chiedendo il risarcimento danni per 21.594,29 euro, ha citato il Comune davanti al tribunale di Agrigento. Era il 25 maggio dello scorso anno quando la donna "percorrendo il marciapiede che costeggia via Dello Sport, giunta all’altezza della postazione della fermata dell’autobus, a causa di una buca presente sul marciapiede", è caduta a terra con le braccia protese in avanti e ha riportato una frattura scomposta al polso.

L'ufficio Contenzioso del Municipio di Porto Empedocle, lo scorso 23 luglio, ha chiesto al legale della donna la documentazione fotografica panoramica in originale del luogo esatto in cui è avvenuto l'incidente, "ai fini dell’accertamento della eventuale responsabilità dell’ente nella causazione del sinistro" - scrivono - . Documentazione che non sarebbe arrivata tant'è che lo scorso 20 settembre l’ufficio Contenzioso ha richiesto al settore Tecnico di effettuare un sopralluogo e di relazionare. Il 3 ottobre scorso, poi, dal legale della donna è arrivata - al palazzo di città - la documentazione fotografica richiesta.

Secondo quanto è stato accertato dai responsabili tecnici del Comune "sul marciapiede in questione si era formato un leggero avvallamento e contestualmente si erano divelti una decina di mattoni (pietrine di cemento), causando un leggero dislivello, di circa due centimetri, tra il pavimento esistente e quello mancante" - è stato ricostruito negli atti del Municipio - .

L'ente, per tutelare i propri interessi, ha deciso di costituirsi in giudizio e non avendo un ufficio Legale ha deciso di conferire l’incarico ad un professionista esterno scelto dall’amministrazione comunale.