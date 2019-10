Il nuovo lungomare è già "vecchio", scoppia la protesta a Porto Empedocle

E' stata inaugurata meno di tre mesi fa, ma la pista ciclabile di viale Nettuno, nuova "punta di diamante" della zona rivierasca recentemente messa in opera con "appena" 800mila euro (fondi che servirono in realtà al restyling di tutto il fronte mare), segna già dei sintomi di cattiva "salute". Sulla superficie dedicata alle bici, realizzata in materiale arancione, sono infatti iniziate a manifestarsi le prime chiazze alcuni giorni fa a causa dell'evidente sgretolarsi della pavimentazione stessa.

Dopo le prime segnalazioni dei cittadini sono arrivati i primi rattoppi e le prime giustificazioni, che sono però entrambi parziali. "La ditta - ha detto il sindaco Ida Carmina - ha spiegato agli uffici che si è registrato un problema con il materiale utilizzato e quindi la stessa provvederà a ripristinare tutto in modo accurato, come del resto previsto dagli obblighi contrattuali. Al netto delle polemiche strumentali registrate finora bisogna chiarire ai cittadini che l'ufficio tecnico comunale non ha ancora nemmeno rilasciato il certificato di regolare esecuzione dei lavori, quindi tutto potrà essere ripristinato".