Nuovo lungomare Nettuno, si consegnano i lavori di riqualificazione

Saranno consegnati domani mattina alle 10.30 i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del lungomare Nettuno di Porto Empedocle. L'annuncio arriva dalla stessa Amministrazione comunale. Le attività saranno svolte dall'impresa "Nuovi Lavori Srl" di Casteltermini, che si era aggiudicata gli interventi nel 2015 per 882mila euro (dei quali però solo 600mila soggetti a ribasso d'asta).

Se il progetto partì nel 2003, fu infatti l'amministrazione di Lillo Firetto a portarlo avanti in modo decisivo, fermandosi però appunto ad un passo dall'avvio delle opere. I lavori, che saranno realizzati in diversi step, prevederanno la demolizione dei manufatti esistenti, sedili e marciapiedi, l’allargamento e la nuova pavimentazione con listoni di legno della passeggiata a mare, il restringimento della sede stradale con la creazione di una pista ciclabile, una nuova illuminazione, nuovi accessi alla spiaggia e la collocazione di nuovi elementi di arredo urbano, panchine e rastrelliere per biciclette.