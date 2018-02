"Litigano con il vicino di casa e lo picchiano selvaggiamente", due denunciati

Litigano con il vicino di casa, per futili motivi, verosimilmente per diatribe legate proprio al vicinato, e lo picchiano selvaggiamente. Due venticinquenni di Porto Empedocle sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovranno rispondere delle ipotesi di reato di violazione di domicilio, danneggiamento aggravato, lesioni personali gravi, porto ingiustificato di coltello. L’aggredito, un trentenne, è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. E’ rimasto ferito, ma non è in gravi condizioni.

Secondo quanto è stato accertato e ricostruito dalla polizia di Stato, i due giovani si sarebbero presentati in casa del vicino – vivono tutti nello stesso stabile, nella parte bassa di Porto Empedocle, - e sarebbero riusciti ad entrare, con forza, nell’abitazione del trentenne. Empedoclino che sarebbe stato violentemente picchiato e lasciato sul pavimento. I due – stando sempre alle accuse formalizzate dai poliziotti del commissariato “Frontiera”, che sono coordinati dal vice questore aggiunto Cesare Castelli, - avrebbero inoltre preso lo scooter che il trentenne teneva posteggiato all’interno dell’androne del palazzo e lo avrebbero scaraventato lungo le scale.

Il trentenne rimasto ferito è finito, appunto, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento da dove, dopo i primi controlli e accertamenti sanitari, si sarebbe poi autonomamente e spontaneamente allontanato.