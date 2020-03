Scoppia la lite fra vicini di casa: urla ed auto danneggiata, empedoclini in commissariato

Che i rapporti fra i vicini di casa non fossero idilliaci era già risaputo. Vi sarebbero stati dei pregressi dissapori e anche discussioni più o meno accese. Nessuno però avrebbe mai immaginato che potesse innescarsi quello che è accaduto ieri, a metà mattinata. Fra un uomo e una donna, vicini di casa appunto, all’improvviso, in contrada Ciuccafa, s’è registrato il parapiglia con tanto di danneggiamento di un’autovettura. Sono dovute accorrere, per evitare che la lite degenerasse e qualcuno si potesse far veramente male, più pattuglie della polizia di Stato: quelle del commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle e quelle della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

Fra i due, a quanto pare, vi sarebbe stata – in mattinata – una discussione, l’ennesima diatriba. Non è chiaro per quale motivo sia divampata la lite, ma tutto, ieri, sembrava inquadrarsi in complicati rapporti di vicinato. Ad un certo punto, stando alle prime, frammentarie, ricostruzioni acquisite dalla polizia, pare che la donna – una empedoclina quarantenne – si sia scagliata contro la macchina, regolarmente posteggiata, del vicino di casa. Utilitaria che sarebbe stata danneggiata, forse anche pesantemente. Il trentenne empedoclino sarebbe dunque andato in escandescenze e avrebbe tentato, anche ripetutamente, di aggredire la sua vicina di casa. E’ stato, all’improvviso, il caos in contrada Ciuccafa a Porto Empedocle. Qualcuno di coloro che ha assistito, temendo il peggio, ha lanciato l’Sos e sul posto si sono precipitate le pattuglie del commissariato cittadino e le Volanti della Questura. Subito i poliziotti hanno interrotto lo “scontro”.

Sia l’empedoclino, veramente in escandescenze, che la donna sono stati portati in commissariato e ognuno di loro, dopo che sono stati calmati, ha cercato di ricostruire, dal proprio punto di vista, cosa fosse effettivamente accaduto. Le due versioni, naturalmente, non combaciavano alla perfezione: ognuno ha provato a portare la ragione dalla propria parte. I poliziotti, stando a quanto filtrato ieri, hanno accertato che il danneggiamento dell’autovettura sarebbe stato realizzato dalla donna e ieri la sua posizione risultava essere al vaglio degli investigatori. L’empedoclina rischia di fatto una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per danneggiamento aggravato.