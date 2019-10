Lite fra vicini sfocia nel sangue, due 35enni in ospedale con tagli al volto ed escoriazioni

Lite fra vicini di casa, a Piano Lanterna a Porto Empedocle, finisce nel sangue. Due trentacinquenni empedoclini sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento: uno ha riportato un taglio ad uno zigomo, l'altro invece escoriazioni ad una mano.

Ieri pomeriggio, nel quartiere empedoclino, dopo pregressi dissapori, i due uomini si sono incontrati, forse per caso, e hanno iniziato a discutere per i vari problemi fra vicini di casa: rumori molesti, panni stesi in malo modo. A quanto pare, si sarebbero radunati nello stesso punto altri familiari: complessivamente circa una trentina di persone. Quando qualcuno ha lanciato l'allarme e sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato "Frontiera", gli agenti non hanno trovato nessuna zuffa in corso. Per riportare la calma, temendo il peggio, sono intervenuti anche i militari della Guardia di finanza.

I poliziotti hanno identificato tutti e hanno ascoltato, per ricostruire sommariamente l'accaduto, anche i due trentacinquenni rimasti feriti. Entrambi i feriti sono stati invitati, qualora lo ritenessero opportuno, a formalizzare querela di parte l'uno contro l'altro.