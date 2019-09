"Litiga con la ex e colpisce i poliziotti", obbligo di presentazione alla Pg

Arresto convalidato e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dalle ore 18 alle 19 di tutti i giorni, tranne i festivi. E' questo quello che ha disposto il giudice del tribunale di Agrigento, dopo aver convalidato l'arresto, a carico del trentacinquenne S. D. B. che era stato arrestato dai poliziotti del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle.

Il giovane ha provocato dei danni alla macchina dell'ex fidanzata al viale Della Vittoria, ad Agrigento, e poi l'aveva - stando all'accusa - aspettata sotto casa a Porto Empedocle. Quando la giovane è giunta nei pressi della sua abitazione, il trentacinquenne "armato" di una sorta di bastone - il ramo di un albero - è uscito allo scoperto e s'è scagliato contro la carrozzeria dell'autovettura della sua ex. I poliziotti del commissariato "Frontiera" che erano già in zona, dopo essere stati allertati, sono intervenuti in maniera fulminea. Uno s'è preso una bastonata in faccia, l'altro invece - nel tentativo di bloccare il giovane - è finito sul selciato. Le ipotesi di reato contestate al giovane sono state: danneggiamento aggravato, resistenza, minacce e lesioni personali a pubblico ufficiale, nonché porto di oggetti atti ad offendere.