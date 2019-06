Passerelle speciali per disabili, palme illuminate e telecamere: Porto Empedocle come Miami

Ci saranno - anzi ci sono già - tre passerelle speciali che consentiranno, sempre, anche ai disabili l'agevole accesso alle spiagge di Porto Empedocle. I lavori al lido di Porto Empedocle, come già detto, sono in dirittura d'arrivo. Negli scorsi giorni è stata asfaltata la strada e, adesso, sono state collocate le rastrelliere per parcheggiare le biciclette, i nuovi diffusori per la luce pubblica e sono stati creati anche i punti di illuminazione per le palme. Verranno installate - "e non erano previste nel progetto iniziale", dice il sindaco Ida Carmina, - delle telecamere contro gli atti di vandalismo. Impianti che saranno collegati con il comando della polizia municipale e con le altre forze dell'ordine.

Stamani, il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, ha effettuato un sopralluogo mirato. Ad accompagnarla anche il direttore dei lavori: Peppe Vita. "Ho presenziato alla piantumazione delle due palme mancanti e ho parlato con lo specialista agronomo, Di Caro, - ha spiegato il capo dell'amministrazione - . Ho apprezzato le tre passerelle speciali che consentiranno anche ai disabili di accedere alle spiagge. Si tratta di passerelle realizzate in un polimero particolare, un materiale effetto legno, creato apposta per le zone di mare, e con incastonati i segnapasso: dei faretti per agevolare il passaggio in spiaggia senza pericolo durante le ore serali e notturne. Stiamo curando tutti i dettagli.