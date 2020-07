Isole ecologiche, c'è il regolamento: come e quando conferire

Se ne parla, e anche con una certa insistenza, dallo scorso ottobre. Adesso, approvato il regolamento sull’organizzazione e il funzionamento, le mini isole ecologiche di Porto Empedocle sono realtà. Lo stesso provvedimento, firmato dal sindaco Ida Carmina, ne dispone infatti anche l’attivazione. Le mini isole ecologiche di Porto Empedocle – strutture per implementare la già esistente raccolta differenziata - sono state sistemate in viale Dei Fiori, vie Francesco Crispi, Leonardo Sciascia e Ugo La Malfa.

“Ammessi al conferimento – è stato previsto nel regolamento – sono i privati cittadini residenti e non residenti. Le attività commerciali e produttive possono conferire esclusivamente i rifiuti urbani o i rifiuti assimilabili agli urbani. Gli interessati potranno conferire secondo la calendarizzazione della raccolta ‘porta a porta’: zona A e zona B. Le isole ecologiche – prevede sempre il regolamento – si trovano in un’area recintata e dotata di telecamere, con specifici orari di apertura. Sono funzionanti nei giorni feriali, compreso il sabato dalle ore 7 alle 12. I rifiuti devono essere opportunamente separati e conferiti negli appositi contenitori di raccolta con ordine, senza creare intralcio e disagi all’utenza”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda le tipologie, saranno ammessi gli imballaggi in carta e cartone, in plastica, in metallo, in materiali misti, in vetro e rifiuti di carta e cartone, di vetro e frazione organica umida. Non è ammesso lo scarico di rifiuti mescolati fra loro. Nell’isola ecologia è vietato accedere e conferire al di fuori degli orari di apertura, asportare materiale di qualsiasi tipo conferito, depositare all’esterno dei previsti contenitori o all’esterno della stessa isola ecologica, così come è vietato il deposito di materiali e rifiuti diversi da quelli indicati. Per tutti gli inottemperanti sono previste sanzioni.