Isole ecologiche, Monaco: "Per evitare l'abbandono dei sacchi di rifiuti"

“Si tratta di un servizio aggiuntivo alla raccolta porta a porta già vigente. Le mini isole ecologiche sono dotate di telecamere e saranno sorvegliate da personale comunale. Vogliamo mettere così in condizione tutti quanti di evitare l’abbandono in strada di sacchetti di spazzatura”. Lo ha spiegato l’assessore all’Ecologia Alessandro Monaco in merito all'attivazione delle prime 4 delle 7 isole ecologiche previste per Porto Empedocle.

Nei giorni scorsi, il sindaco Ida Carmina ha visitato le nuove strutture a favore del miglioramento del servizio.

“Stiamo svolgendo un’opera di pulizia e discerbamento della città – ha spiegato il primo cittadino Ida Carmina – che ha riguardato vaste aree verdi comunali, ma anche la potatura di alberi nel centro storico. Speriamo che queste isole ecologiche possano contribuire a combattere l’abbandono abusivo in strada di rifiuti, perché la pulizia è fondamentale per una città a vocazione turistica ed ognuno di noi deve fare la sua parte”. Lunedì sarà invece effettuata la disinfettazione blatticida che riguarderà tutto il territorio comunale.