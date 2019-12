"E' rientrato illegalmente nel Paese", arrestato un giovane immigrato

A Porto Empedocle, i poliziotti del commissariato “Frontiera”, durante un controllo per strada, hanno appurato che il tunisino trentenne che avevano davanti agli occhi, nell’Agrigentino proprio non avrebbe potuto trovarsi. L’uomo era stato, infatti, destinatario di un provvedimento di respingimento e quindi per tre anni non avrebbe potuto più rimettere piede in Italia.

Per questa violazione, l’immigrato è stato dunque arrestato dai poliziotti del commissariato empedoclino.