L'incidente lungo la strada per la Scala dei Turchi: 59enne muore dopo quasi un mese d'agonia

Per più di 20 giorni ha lottato con tutte le sue forze. Ricoverato all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta, il cinquantanovenne empedoclino ha provato a sopravvivere alle ferite e ai traumi riportati nell'incidente stradale in cui, lo scorso 14 agosto, lungo la strada per la Scala dei Turchi, era rimasto coinvolto. Non ce l'ha, però, fatta: è spirato Alfonso Sciangula, 59 anni, di Porto Empedocle. Dopo un lieve miglioramento, l'altro ieri, le condizioni dell'uomo si sono aggravate fino ad arrivare alla tragedia.

Il motociclista empedoclino era stato soccorso, subito dopo l'incidente, da un elicottero del 118 ed era stato trasferito alla Rianimazione dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. I medici lo avevano anche sottoposto ad un delicato, quanto urgente, intervento chirurgico e poi avevano mantenuto riservata la prognosi sulla vita.

L'incidente si è verificato, nella mattina dello scorso 14 agosto, lungo la strada che collega la Scala dei Turchi con Realmonte. A sbattere, per cause che non risultarono essere chiare e sulle quali hanno avviato accertamenti e indagini i carabinieri della stazione di Realmonte, sono state una Toyota Yaris e il Piaggio Beverly in sella del quale c'era il cinquantanovenne, Alfonso Sciangula, di Porto Empedocle.