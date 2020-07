Aggredito da randagi mentre era in moto: Comune trascinato dal giudice

Venne aggredito da un branco di cani randagi, in via Berlinguer, mentre alla guida della sua moto Yamaha. Finì per terra e rimase ferito, danneggiandosi anche la motocicletta. Era il 9 agosto dello scorso anno quando tutto accadeva. Già pochi giorni dopo, l’empedoclino – attraverso il proprio legale di fiducia – inoltrò richiesta di risarcimento danni materiali e fisici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma alla fine dello scorso mese, al Municipio di Porto Empedocle è arrivato un atto di citazione davanti al giudice di pace. E’ stata chiesta la condanna dell’ente al risarcimento danni quantificati in 1.214,23 euro per danni alla motocicletta e 3.500 euro per danni fisici, subiti appunto a causa dell’incidente stradale. Il Comune, nelle ultime ore, ha deciso – prendendo atto del contenzioso davanti al giudice di pace – di costituirsi ed ha conferito l’incarico di difesa e rappresentanza dell’ente all’avvocato Roberta Fatima Pera di Palma di Montechiaro.