Scoppia l'incendio in una casa, tragedia sfiorata: in ospedale un 60enne

Un sessantenne di Porto Empedocle è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento perché fortemente intossicato dal fumo. L'uomo non è in pericolo di vita, ma ha di fatto rischiato grosso. S'è sfiorata la tragedia questa mattina in un appartamento di via Armando Diaz a Porto Empedocle. All'interno della residenza, per cause accidentali, è divampato un incendio che, oltre a devastare gli interni dell'abitazione, ha fatto sprigionare alte colonne di fumo nero. Ad accorgersi di quel fumo - allertando immediatamente polizia e vigili del fuoco - sono stati quanti, in quel momento, si trovavano nella postazione Alfa 16 del 118.

I pompieri sono accorsi immediatamente: erano le 9,10 circa e sono rimasti al lavoro per ore. Prima naturalmente è stato facilitato il soccorso dell'empedoclino sessantenne che, in via precauzionale, proprio perché intossicato dal fumo, è stato portato al San Giovanni di Dio di Agrigento. Messi al riparo anche i due cani che l'uomo aveva in casa. In via Armando Diaz anche i poliziotti del commissariato "Frontiera". Nessun dubbio - non questa volta - sulla natura accidentale del rogo: non sembra essere escluso un corto circuito. Di fatto, le fiamme hanno "divorato" la camera da letto.